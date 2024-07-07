Наушники поддерживают 24-битный звук частотой 96 Гц, что может стать значительным улучшением для любителей звука.

Компания Samsung планирует представить новую линейку наушников Galaxy Buds 3 вместе с другими инновационными продуктами на своем мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 10 июля. До этого события появился новый дизайн наушников Galaxy Buds 3 в интернете.

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Инсайдер Ice Universe намекает, что Galaxy Buds 3 Pro будет предлагать улучшенное качество звука вместе с обновленным дизайном. Он утверждает, что эти наушники TWS будут поддерживать 24-битный 96-Гц звук, что может быть важным улучшением для знатоков звука. Buds 3 Pro предполагают передачу звука практически без потерь и обещают лучший звуковой опыт в определенных сценариях. Однако важно отметить, что данный аудиокодек, вероятно, будет ограничен устройствами Galaxy. Galaxy Buds 2 Pro работают на аудиокодеке SSC Hi-Fi.

Что касается внешнего вида, модель Pro оснащена характерным треугольным дизайном стержня с светодиодной полосой, выделяющей их среди других наушников TWS со стержневым дизайном. Слухи также утверждают, что Buds 3 Pro обладают 30-часовой батареей и поддерживают новые жесты. Кроме того, они, возможно, будут поддерживать Adaptive ANC, Adaptive Equalizer и Ambient Sound, а также будут использовать Bluetooth 5.4 для передачи звука.