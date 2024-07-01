Galaxy S25 будет работать на новом чипсете Snapdragon 8 Gen4, который обеспечивает более высокую частоту кадров в играх благодаря искусственному интеллекту

По последним данным, Samsung Galaxy S25 обещает быть устройством высшего класса. Раньше сообщалось, что S25 будет использовать чипсет MediaTek Dimensity 9400, а также сделает более элегантный дизайн с изогнутыми углами для модели Galaxy S25 Ultra. Но последние слухи поднимают планку выше, утверждая, что устройство сможет поддерживать игру Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду. Это действительно впечатляюще, учитывая, что многие устройства едва справляются с 60 кадрами в секунду в этой игре.

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Следует помнить, что Galaxy S25 будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, который благодаря искусственному интеллекту позволит играть с более высокой частотой кадров. Устройства с Snapdragon 8 Gen 3 способны обеспечить примерно 60 кадров в секунду в игре Genshin Impact, но новые слухи обещают удвоение производительности в играх. Эта технология сравнима с FSR от AMD и DLSS от NVIDIA.

Snapdragon 8 Gen 4, вероятно, будет анонсирован в октябре 2024 года. Однако не все игры смогут воспользоваться преимуществами генерации кадров на основе искусственного интеллекта, поскольку разработчикам нужно будет адаптировать свои игры. Qualcomm, выпускающая мощные чипсеты для устройств на Android, обещает большое будущее, особенно учитывая, что некоторые игры уже доступны на iPhone 15 Pro. Но стоит помнить, что Snapdragon 8 Gen 4 будет довольно дорогим чипсетом.