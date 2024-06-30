One Plus Buds Pro3 будут оснащены персонализированным эквалайзером звука, поддержкой Fast Pair, Dolby Atmos и OnePlus Zen Mode Air.

Сообщается, что OnePlus планирует выпустить наушники следующего поколения OnePlus Buds Pro 3. Согласно отчету AndroidAuthority, ожидается, что предстоящие OnePlus Buds Pro 3 поступят в продажу в черном, золотом и зеленом вариантах. Доступность этих цветов может различаться в зависимости от региона. В отчете также утверждается, что OnePlus Buds Pro 3 будет оснащен эквалайзером для персонализированного звука, поддержкой Fast Pair, Dolby Atmos и OnePlus Zen Mode Air. Другие функции, вероятно, будут включать подключение двух устройств и возможности пространственного звука.

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Хотя конкретные даты запуска и подробности о ценах пока не разглашаются, OnePlus Buds Pro 3, скорее всего, будут стоить дороже своих предшественников из-за своих премиальных функций. Предполагаемые обновления включают улучшенные динамики и улучшенное время автономной работы. Чтобы лучше понять, чего можно ожидать, вот характеристики и особенности его предшественника, OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 оснащен двумя динамиками диаметром 11 и 6 мм, активным шумоподавлением (ANC) до 48 дБ, поддержкой аудиокодека LHDC 5.0 и низкой задержкой 54 мс для игр. Он также оснащен Bluetooth 5.2, возможностью сопряжения двух устройств и общим временем автономной работы до 39 часов с зарядным чехлом.