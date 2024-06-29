Компания UGREEN представила свое новое ультратонкое зарядное устройство на базе нитрида галлия, мощностью 65 Вт. Объявление об этом появилось на официальном сайте компании и теперь продукт доступен на рынке. Это зарядное устройство легкое - весит всего 122 грамма, и очень тонкое - всего 14,5 мм. Оно имеет компактный корпус из-за уменьшенных основных компонентов. Вилка имеет складной дизайн, что делает устройство удобным для переноски в кармане.
реклама
Зарядное устройство UGREEN мощностью 65 вт оснащено тремя портами, которые, как сообщает компания, поддерживают быструю зарядку. Производитель утверждает, что представленное зарядное устройство способно зарядить за 30 минут 16-дюймовый MacBook Pro на 35%, iPhone 15 Plus на 60% и Samsung Galaxy S23 Ultra на 58%.
Порты зарядного устройства на базе нитрида галлия мощностью 65 Вт включают USB-C1, USB-C2 и USB-A. USB-C1 может обеспечивать мощность 65 Вт, USB-C2 - 30 Вт, а USB-A - 22,5 Вт. Зарядное устройство поддерживает саморегулировку мощности и несколько протоколов быстрой зарядки, включая PD 3.0/2.0/QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, UFCS и AFC. Оно подходит для использования с различными устройствами, включая ноутбуки, смартфоны и камеры.