Зарядное устройство UGREEN мощностью 65 Вт имеет три порта, которые поддерживают быструю зарядку

Компания UGREEN представила свое новое ультратонкое зарядное устройство на базе нитрида галлия, мощностью 65 Вт. Объявление об этом появилось на официальном сайте компании и теперь продукт доступен на рынке. Это зарядное устройство легкое - весит всего 122 грамма, и очень тонкое - всего 14,5 мм. Оно имеет компактный корпус из-за уменьшенных основных компонентов. Вилка имеет складной дизайн, что делает устройство удобным для переноски в кармане.

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Зарядное устройство UGREEN мощностью 65 вт оснащено тремя портами, которые, как сообщает компания, поддерживают быструю зарядку. Производитель утверждает, что представленное зарядное устройство способно зарядить за 30 минут 16-дюймовый MacBook Pro на 35%, iPhone 15 Plus на 60% и Samsung Galaxy S23 Ultra на 58%.

Порты зарядного устройства на базе нитрида галлия мощностью 65 Вт включают USB-C1, USB-C2 и USB-A. USB-C1 может обеспечивать мощность 65 Вт, USB-C2 - 30 Вт, а USB-A - 22,5 Вт. Зарядное устройство поддерживает саморегулировку мощности и несколько протоколов быстрой зарядки, включая PD 3.0/2.0/QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, UFCS и AFC. Оно подходит для использования с различными устройствами, включая ноутбуки, смартфоны и камеры.