Углы Samsung Galaxy S25 Ultra станут более округлыми, а панель также будет иметь закругленные края

Считается, что Samsung изменит дизайн своих флагманов серии Galaxy моделей Ultra, отказавшись от привычной прямоугольной формы. Сегодня источник Ice Universe заявил, что углы устройства станут более округлыми, а панель также будет иметь закругленные края.

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Galaxy S25 Ultra будет иметь сходство с Galaxy S24 и S24+: плоскую переднюю и заднюю панель, с выступлением сенсоров камер. Однако у Ultra останется S Pen, так как это важная функция, которая помогает флагману оставаться успешным на рынке.

По сообщениям Ice Universe, Samsung сохранит квадратный дизайн для Galaxy Z Fold6 и Flip6, которые будут выпущены 10 июля.