Считается, что Samsung изменит дизайн своих флагманов серии Galaxy моделей Ultra, отказавшись от привычной прямоугольной формы. Сегодня источник Ice Universe заявил, что углы устройства станут более округлыми, а панель также будет иметь закругленные края.
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Galaxy S25 Ultra будет иметь сходство с Galaxy S24 и S24+: плоскую переднюю и заднюю панель, с выступлением сенсоров камер. Однако у Ultra останется S Pen, так как это важная функция, которая помогает флагману оставаться успешным на рынке.
По сообщениям Ice Universe, Samsung сохранит квадратный дизайн для Galaxy Z Fold6 и Flip6, которые будут выпущены 10 июля.