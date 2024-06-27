Благодаря этим возможностям устройство тщательно анализирует такие факторы, как освещение и четкость, чтобы обнаружить несоответствия, которые часто не видны человеческому глазу

Honor показала свои достижения в сфере ИИ на мероприятии MWC Shanghai 2024, уделяя особое внимание расширению функциональности и безопасности пользователей. На выставке были представлены две новые функции искусственного интеллекта: AI Defocus Eye Protection и AI Deepfake Detection.

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С учетом увеличения вероятности близорукости из-за длительного времени, проведенного перед экраном, технология защиты глаз AI Defocus от Honor предлагает инновационное решение. Путем имитации эффекта расфокусировки на экране устройства, эта технология создает контролируемое расфокусирование периферического отображение, замедляя процесс ухудшения зрения. Первые испытания показали снижение остаточной близорукости примерно на 13 градусов после 25 минут просмотра контента, а для некоторых пользователей до 75 градусов.

Проект AI Deepfake Detection от компании Honor занимается противодействием возрастающему риску манипулирования контентом. С помощью этой функции на устройстве тщательно анализируются факторы, такие как освещение и четкость, для выявления несоответствий, которые часто не улавливает человеческий глаз. При нахождении синтетического или измененного контента пользователь моментально получает предупреждение о потенциальном риске.

С использованием этих функций компания Honor демонстрирует потенциал адаптированного к человеку ИИ.