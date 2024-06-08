XG2536 оснащен IPS-панелью и поддерживает разрешение 1920 x 1080 пикселей с частотой обновления 280 Гц, что обеспечивает комфортную игру

Компания ViewSonic выпустила новый монитор XG2536, который предназначен для любителей шутеров от первого лица и динамичных игр. Этот дисплей имеет размер 24 дюйма, высокую частоту обновления 280 Гц и разрешение 1080p, что гарантирует плавное изображение при играх.

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Монитор XG2536 оснащен IPS-панелью и поддерживает разрешение 1920 х 1080 пикселей с частотой обновления 280 Гц, что обеспечивает комфортный игровой процесс. Его яркость составляет 300 нит, статический контраст 1000:1, а время отклика 5 мс. Монитор точно передает цвета, покрывая 99% цветовой гаммы sRGB и 98% цветовой гаммы NTSC.

Для удобства пользователей подставка монитора обладает широким спектром настроек: наклон, вращение, горизонтальное и вертикальное перемещение. Есть также встроенные динамики мощностью 2 Вт и внешняя подсветка на задней панели для создания атмосферы. К монитору можно подключать устройства с помощью двух портов HDMI 2.0, одного DisplayPort 1.4, порта USB-C 3.2 с подачей питания 65 Вт и стандартного разъема для наушников 3,5 мм.