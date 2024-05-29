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10test
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
Корпорация Microsoft объявила, что Windows11 - это значительное обновление ОС с множеством улучшений и новых функций.

По мере приближения 2025 года, когда поддержка Windows10 будет прекращена, Microsoft активно готовит почву для Windows 11. В Microsoft сообщили, что Windows 11 является значительным обновлением операционной системы с множеством улучшений и новых функций. По сообщениям компании, визуальное преображение интерфейса и удобство использования — основные преимущества Windows 11.

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В Windows 11 управление окнами стало более удобным, с возможностью быстрой организации рабочего пространства с помощью привязки и группировки приложений. В Windows 11 появились виджеты, которые можно разместить прямо на рабочем столе, чтобы просматривать информацию, такую как новости, погода и календарь. Меню «Пуск» и «Проводник» также претерпели изменения, появились рекомендации основанные на предпочтениях пользователя.

В Windows 11 также появилась долгожданная функция вкладок в «Проводнике», позволяющая организовать файлы в несколько окон, как в современных браузерах. Для мобильных устройств и ноутбуков Windows 11 предлагает улучшенные инструменты контроля энергопотребления.

Теперь легко отслеживать и управлять работой аккумулятора, увеличивая время автономной работы. Windows hello обеспечивает дополнительный уровень защиты, позволяя входить в систему с помощью биометрических данных, таких как распознавание лица или сканирование отпечатков пальцев.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #проводник #пуск #windows hello
Источник: ghacks.net
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