Компания Honor заявила, что будет активно поддерживать разработчиков в тестировании, настройке и оптимизации их приложений для Magic6 Pro и Magic V2 в предстоящем бета-обновлении Android 15

Компания Honor сообщила о доступности Android 15 Beta 1 для всех заинтересованных разработчиков, желающих протестировать свои приложения на устройствах Honor. Привилегированный доступ предоставлен обладателям Magic6 Pro и складного Magic V2, которые станут основой для тестирования производительности приложений на грядущей ОС Android 15.

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Новый Android 15 обеспечит больший контроль в более безопасной среде устройства. ОС предлагает песочницу SDK для работы с сервисами, такими как реклама, в изолированном режиме, предотвращая утечку конфиденциальной информации и личных данных пользователей сторонним приложениям.

Также был улучшен индикатор конфиденциальности, предоставляющий новый портал управления разрешениями, который поможет пользователям лучше контролировать уровень защиты личной информации. Honor заявила, что будет активно поддерживать разработчиков, тестирующих, адаптирующих и оптимизирующих свои приложения для Magic6 Pro и Magic V2 в следующем бета-обновлении Android 15, которое ожидается позднее этим летом.