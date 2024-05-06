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10test
Huawei представила версию SSD емкостью 1 ТБ для MateBook D 16 SE 2024 года
Новый твердотельный накопитель объемом 1 ТБ делает MateBook D 16 SE 2024 идеальным выбором для профессионалов и создателей контента.

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Компания Huawei расширила возможности хранения данных в своем популярном ноутбуке MateBook D 16 SE 2024, выпустив новый твердотельный накопитель (SSD) емкостью 1 ТБ. Этот SSD дополняет существующую линейку, которая оснащена процессором Intel Core i5-13420H 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти. Помимо увеличения объема хранилища, MateBook D 16 SE 2024 может похвастаться рядом других достоинств. Он оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с соотношением площади экрана к корпусу 90% и разрешением 1920 x 1200. Соотношение сторон экрана 16:10 обеспечивает дополнительное вертикальное пространство, что удобно для работы с документами и просмотра веб-сайтов. Дисплей также имеет цветовую гамму NTSC 45% и яркость 300 нит.

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Ноутбук предлагает широкий спектр вариантов подключения, включая порт USB-C с полной функциональностью, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, разъем для наушников 3,5 мм, порт HDMI 1.4 и порт USB 2.0 Type-A. Он также оснащен аккумулятором емкостью 56 Втч, который позволяет просматривать видео 1080p в течение 13 часов без подзарядки. Новый твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ делает MateBook D 16 SE 2024 идеальным выбором для профессионалов и создателей контента, которым требуется достаточно места для хранения файлов, таких как видео, фотографии и программное обеспечение. Хотя базовый дизайн и характеристики ноутбука остались прежними, это обновление предоставляет пользователям дополнительный объем памяти, необходимый для их творческих и профессиональных задач.

#ssd #huawei #intel core i5-13420h #matebook d 16 se
Источник: gizmochina.com
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