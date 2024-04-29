В Mediatek подчеркнули, что главной особенностью нового чипсета является возможность работы с функциями искусственного интеллекта

По слухам, новый смартфон Vivo X100 с чипсетом Dimensity 9300+ будет представлен в мае. Хотя дату презентации пока не назвали, но по официальным объявлениям от Mediatek, стало известно, что 9300+ будет представлен 7 мая.

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Важно отметить, что на данный момент информации о Vivo X100 не поступало, поэтому новый чипсет может обогнать появление смартфона. Однако, Mediatek подчеркнула, что ключевой особенностью нового чипсета станет его возможности работы с функциями искусственного интеллекта.

Сегодня поступила утечка данных об усовершенствованной модели Dimensity 9300+. Основное ядро Cortex-x4 будет работать на частоте 3,4 ГГц (вместо 3,25 ГГц), что повысит производительность процессора. Остальные ядра искусственного интеллекта также будут оптимизированы.

Искусственный интеллект станет непременной частью нового чипсета и смартфона Vivo X100s.

На прошлогодней конференции разработчиков представили Dimensity 9200+ и ожидается, что 9300+ станет основным анонсом 2024 года. Предыдущая модель использовалась в телефонах Vivo, Oppo и Xiaomi.

Компания Mediatek активно работает над флагманским чипсетом Dimensity 9400 следующего поколения, который ожидается к завершению текущего года. По утечкам, чипсет будет выполнен на 3-нм узле TSMC (N3E) и представит новое ядро Cortex-x5. Первичные тесты показывают его превосходство над конкурентами в многоядерных испытаниях, а также значительный рост производительности искусственного интеллекта.