Новая функция представляется, как удобный инструмент поиска информации о номерах телефонов

Компания Google в настоящее время разрабатывает новую функцию для устройств Pixel, названную "Поиск", которая призвана упростить процесс идентификации звонков.

реклама

Функция "Поиск" позиционируется как удобный инструмент поиска информации о номерах телефонов. у пользователей появится возможность провести быстрый поиск по неизвестным номерам прямо из приложения телефона, не прибегая к копированию и вставке номеров в поисковик браузера. Новая функция тестируется в бета-версии приложения Google Phone, как сообщает AssembleDebug (через PiunikaWeb).

Простота использования функции "Поиск" поразительна. Достаточно открыть журнал звонков, выбрать неизвестный номер и просмотреть доступные опции. Нажать на функцию "Поиск", и появится список приложений для проведения поиска в интернете (включая поиск Google). Выбрать нужное приложение и узнать информацию о неизвестном номере.

Следует отметить, что "Поиск" не является универсальным решением для определения всех звонящих. Это основной способ найти информацию о компаниях либо отметить назойливые номера, зафиксированные на веб-сайтах о мошенничестве. Тем не менее, эта функция не является заменой специализированным приложениям для определения номеров.

Официальная информация о том, когда функция "Поиск" станет доступна для всех устройств Pixel, пока не сообщается. Так как функция находится в процессе тестирования.