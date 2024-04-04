Beats Solo4 будет иметь ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей моделью

Более семи лет назад компания Beats выпустила свои популярные наушники Solo3, которые до сих пор пользуются популярностью. Теперь новые данные от 9to5Mac показали, что компания готовится выпустить их преемника под названием Beats Solo4.

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Согласно отчету, Beats Solo4 будет иметь целый ряд обновлений по сравнению со своим предшественником. В первую очередь, время автономной работы увеличится на целых 10 часов, что позволит наушникам работать без подзарядки до 50 часов. Они также получат функцию быстрой подзарядки Fuel, которая обеспечит до 5 часов беспроводного воспроизведения всего за 10 минут зарядки. Однако наиболее интересным обновлением считается наличие порта USB-C.

Beats Solo4 будут иметь 40-миллиметровыми динамиками, что значительно улучшит качество звука в целом. Solo4 также будет поддерживать динамический 3D-звук с отслеживанием положения головы, хотя данная функция будет оптимизирована для использования с устройствами Apple.

Наушники будут подключаться с помощью Bluetooth 5.3 и разъема 3,5 мм, который обеспечит высококачественный звук без потерь. Сообщается также, что качество звонков будет улучшено за счет микрофонов с функцией формирования луча, которая применяет алгоритм голосового наведения для четкости.

Устройство также будет более удобным, изготовленным из более легких материалов и оборудованным более мягкими амбушюрами. По известным данным, эти наушники весят 217 граммов и складываются для удобной транспортировки.