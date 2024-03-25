Одной из важнейших особенностей Mijia Smart Audio является двойная технология, исключающая утечку звука во время разговоров

Компания Xiaomi выпустила модель аудиоочков под названием Mijia Smart Audio, которые обладают функцией воздушной проводимостью передачи звукового сигнала в ушные каналы. В устройстве установлены динамики, обеспечивающие безупречное и чистое звучание.

реклама

Одной из ключевых особенностей Mijia Smart Audio является двойная технология, которая исключает утечку звука в процессе разговора. Благодаря функции шумоподавления во время звонков, пользователи смогут насладиться идеальным качеством связи.

Эти наушники имеют время автономной работы до 10 часов проигрывания мелодии, 7 часов разговоров и 11 дней в режиме ожидания. Зарядка осуществляется с помощью магнитного контакта, расположенного на дужке устройства.

Более того, очки Mijia Smart Audio очень легкие - всего 37,7 грамма, они также оборудованы регулируемыми носовыми упорами для максимального комфорта. Благодаря технологии обнаружения снятия очков, воспроизведение музыки автоматически приостанавливается при их снятии.

Управление очками осуществляется с помощью жестов и функций. Можно легко воспроизводить и приостанавливать музыку, настраивать громкость, переключать треки и выполнять множество других действий. Кроме этого, очки совместимы с голосовыми помощниками, что позволяет взаимодействовать с ними голосом.