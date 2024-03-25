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Компания Xiaomi выпустила модель аудиоочков под названием Mijia Smart Audio, которые обладают функцией воздушной проводимостью передачи звукового сигнала в ушные каналы. В устройстве установлены динамики, обеспечивающие безупречное и чистое звучание.
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Одной из ключевых особенностей Mijia Smart Audio является двойная технология, которая исключает утечку звука в процессе разговора. Благодаря функции шумоподавления во время звонков, пользователи смогут насладиться идеальным качеством связи.
Эти наушники имеют время автономной работы до 10 часов проигрывания мелодии, 7 часов разговоров и 11 дней в режиме ожидания. Зарядка осуществляется с помощью магнитного контакта, расположенного на дужке устройства.
Более того, очки Mijia Smart Audio очень легкие - всего 37,7 грамма, они также оборудованы регулируемыми носовыми упорами для максимального комфорта. Благодаря технологии обнаружения снятия очков, воспроизведение музыки автоматически приостанавливается при их снятии.
Управление очками осуществляется с помощью жестов и функций. Можно легко воспроизводить и приостанавливать музыку, настраивать громкость, переключать треки и выполнять множество других действий. Кроме этого, очки совместимы с голосовыми помощниками, что позволяет взаимодействовать с ними голосом.