Интеллектуальные функции, такие как голосовой помощник с поддержкой искусственного интеллекта, управление музыкой и камерой, также были добавлены в Itel Icon 2

Компания Itel представила свою новую разработку - умные часы Icon 2. Этот гаджет создан для людей, которые ищут доступные и функциональные умные часы.

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Умные часы Icon 2 оснащены 1,83-дюймовым HD-дисплеем, который имеет яркость 550 нит. Прочное изогнутое 2,5D-стекло защищает устройство от воды и пыли. Благодаря классу защиты IP68, эти часы идеально подходят для повседневного использования.

Icon 2 отличается простотой использования и имеет удобную вращающуюся заводную головку, которая помогает легко перемещаться по функциям устройства. Для тех, кто следит за своим здоровьем и физической формой, Icon 2 предлагает более 100 спортивных режимов, а также способность непрерывно отслеживать частоту сердечных сокращений. Кроме того, эти часы отслеживают сон и оснащены функциями, заботящимися о женском здоровье, что делает их универсальным выбором для широкого круга пользователей.

Благодаря Bluetooth v5.3 Icon 2 обеспечивает надежное соединение, позволяющее осуществлять звонки через Bluetooth и быстро получать доступ к контактам. Кроме того, он оснащен дополнительными интеллектуальными функциями, такими как голосовой помощник с ИИ, а также элементами управления камерой и музыкой, что повышает полезность как повседневного гаджета.

Icon 2 предлагает выбор из более чем 150 циферблатов, чтобы каждый пользователь мог найти внешний вид, соответствующий его стилю. Он доступен в трех цветах: черном, синем и розовом золотом, а также поставляется с дополнительным ремешком, что делает его еще более ценным и персонализированным.