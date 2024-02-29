Последним дополнением к линейке аудио гаджетов Samsung стали наушники Galaxy Buds Fe, которые были представлены в октябре прошлого года

По информации, поступившей из надежных источников, компания Samsung активно работает над разработкой двух новых наушников TWS. Это модели Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro, которые ожидаются станут преемниками популярных гаджетов Galaxy Buds 2 и 2 Pro, что были представлены в 2021 и 2022 годах соответственно. По последним слухам, пара Galaxy Buds 3 может увидеть свет позднее в этом году.

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Важно отметить, что новые наушники TWS от южнокорейского бренда получили соответствующие модельные номера. Стало известно, что Galaxy Buds 3 имеет номер модели SM-R630, а Galaxy Buds 3 Pro - SM-R530. Однако, пока нет подробной информации об этих устройствах, за исключением того, что Samsung активно работает над прошивкой для обеих моделей.

Другие источники сообщают, что на сайте сертификации появилась информация об аккумуляторе для зарядного чехла Galaxy Buds 3 Pro. Однако, подробности о нем пока не раскрыты.

К сожалению неизвестно какие новые функции и возможности будут представлены в этих устройствах TWS. Стоит отметить, что последним предложением в линейке аудио-гаджетов Samsung стали наушники Galaxy Buds Fe, выпущенные в октябре прошлого года. Они также были представлены на мероприятии Galaxy Unpacked и вызвали большой интерес у потребителей. Следовательно, ожидается, что Galaxy Buds 3 следующего поколения станут весьма привлекательным предложением.

По информации из надежных источников, ожидается, что презентация Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro состоится на мероприятии Galaxy Unpacked, намеченном на июль или август этого года. На данном мероприятии также будут представлены новые складные устройства, умные часы и планшеты от компании Samsung. Кроме того, в последнее время Samsung внедряет новые функции для пользователей наушников Galaxy Buds 2 и Buds Fe, что является дополнительным плюсом для владельцев данных гаджетов.