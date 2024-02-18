На сегодняшний день гарнитура apple vision pro является одной из самых обсуждаемых тем в сфере технологий. Однако теперь появилась конкурентная гарнитура смешанной реальности от компании EmdoorVR из Шэньчжэня, которая предлагает более доступную альтернативу. Новое устройство, получившее название Vision SE, во многом основано на дизайне знаменитой гарнитуры от Apple, но стоит гораздо меньше.

Генеральный директор EmdoorVR, Ши Цин, считает этот шаг разумным, чтобы воспользоваться волной интереса, вызванной Apple. Устройство Vision SE, хотя и внешне напоминает предложение от Apple, значительно проигрывает ему как по возможностям, так и по цене. Пользователи могут приобрести гарнитуру всего за 280 долларов и наслаждаться виртуальной и дополненной реальностью через 5,5-дюймовый дисплей с хорошими характеристиками, хотя он не обладает сложными функциями, такими как отслеживание глаз и управление жестами рук, которыми может похвастаться Apple Vision Pro за 3499 долларов.

Послужившим фоном для этого запуска стал сложный год для индустрии виртуальной и дополненной реальности: ожидается сокращение поставок и экономическое давление, которое затрагивает как потребителей, так и бизнес. Тем не менее, с выпуском новых устройств от таких гигантов, как Apple, в этом секторе возобновляется оптимизм.

Компания EmdoorVR, которая изначально занималась производством vr-устройств для других компаний, решила войти на потребительский рынок с помощью Vision SE. Этот стратегический шаг, очевидно, был адаптирован под релиз Apple, чтобы приурочить его к максимальному интересу сообщества в технологиях, вызванному Vision Pro.

Переход Apple к виртуальной и дополненной реальности привлекает все больше разработчиков и возможно изменит способ взаимодействия с цифровым контентом для пользователей.