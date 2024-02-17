Google немного отстает от графика выпуска первой предварительной версии Android 15 для разработчиков.

В комментариях разработчика Google к проекту Android говорится, что первая предварительная версия для разработчиков появится 15 февраля. Хотя это не официальное подтверждение, но кажется весьма вероятным. Все-таки, предыдущая пасхалка в Android указывала на то, что Android 15 уже на подходе, а первая предварительная версия Android 14 вышла 8 февраля прошлого года. Так что пришло время для первой бета-версии следующей версии ОС Android для разработчиков.

Загрузить первую предварительную версию Android 15 Developer Preview смогут только устройства Pixel. Согласно политике обновлений Google, новую ОС получат устройства Pixel 6 и новее. Учитывая, что данная версия будет ориентирована на разработчиков, она вероятно, будет нестабильной и содержать ошибки.

Если вы не хотите заморачиваться с этим, стоит подождать выхода первой публичной бета-версии, которая ожидается в апреле, или дождаться финальной версии, что является наиболее разумным решением, если вы не любитель ошибок или не хотите рисковать сломанной функциональностью.

Слухи говорят, что Android 15 принесет с собой новые функции, включая виджеты на экране блокировки, полную информацию о состоянии батареи и полноэкранные приложения.