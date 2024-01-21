Возможно Exynos 2500 перейдет на использование Cortex-X5 и Cortex-A730, что вероятно приведет к повышению производительности по сравнению с Cortex-X4 и Cortex-A720, используемыми в Exynos 2400

Показатели производительности и эффективности Exynos 2400 только начинают появляться, а уже появилась информация о Exynos 2500, который также известен как Samsung Dream Chip. Один информатор сообщает, что будущий SoC будет оснащен тем же 10-ядерным кластером ЦП, что и его предшественник, а также обладать новым Cortex-X5.

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Ранее ходили слухи о том, что Exynos 2500 был протестирован с четырьмя ядрами Cortex-X. Однако информатор с именем @orexda поделился обновленной информацией, утверждая, что проводится тестирование другого кластера. Использование слишком большого количества ядер Cortex-X, приводит к неуправляемому энергопотреблению, поэтому последний тест показывает, что 10-ядерный кластер процессора останется неизменным по сравнению с Exynos 2400.

Однако главное отличие заключается в том, что Exynos 2500 перейдет на использование Cortex-X5 и Cortex-A730, что вероятно приведет к повышению производительности по сравнению с Cortex-X4 и Cortex-A720, используемыми в Exynos 2400. К сожалению, разница в тактовой частоте между Cortex-X5 и Cortex-X4 незначительна, и его частота тестируется в диапазоне 3,20 ГГц и 3,30 ГГц. В зависимости от конечного решения Samsung, можно будет увидеть либо незначительную разницу в 100 МГц, либо вообще никакой отличия.

Есть ожидание, что Exynos 2500 будет иметь два кластера Cortex-A730, работающих на разных тактовых частотах, аналогично тому, как было разработано в Exynos 2400. Что касается маломощных ядер, источник отмечает, что в этой категории не будет абсолютно никакой разницы, так как оба поколения смартфонов будут оснащены одним и тем же Cortex-A520. Однако частота этих ядер пока не известна.

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Samsung Dream Chip, скорее всего, будет массово производиться с использованием новейшего 3-нанометрового процесса GAA корейского гиганта, так как до сих пор ни один чипсет для смартфона или планшета не использовал эту технологию. Exynos 2400 производится на 4LPP+ технологическом процессе, поэтому имеет смысл продвигать передовой производственный процесс для Exynos 2500, что позволит Samsung достичь новых высот в области флагманских чипсетов. На данный момент Exynos 2400 уже впечатляет в различных тестах 3DMark, поэтому ожидается, что Samsung поднимет планку еще выше в следующих моделях процессоров.