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10test
Генеральный директор Intel считает, что узел 18A опережает 2-нм узел TSMC
Сообщается, что технологический узел Intel 18A превосходит техпроцесс TSMC 2-нм по производительности благодаря улучшенной задней подаче питания и использованию кремния

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Глава Intel выразил уверенность в перспективности технологии 18A, заявив, что она превосходит по конкурентоспособности 2-нм узел TSMC. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, встретился с журналистами на недавнем мероприятии Team Blue AI Everywhere, где компания представила свои новейшие процессоры Meteor Lake. В ходе беседы, генеральный директор Гелсингер предоставил обновленную информацию о процессе Intel 18A, утверждая, что у него есть потенциал превзойти узел N2 (2 нм) TSMC, особенно после внедрения передового метода подачи энергии.

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Технологический узел Intel 18A будет использовать транзисторы RibbonFET в сочетании с новым методом доставки энергии PowerVia, который, как ожидается, обеспечит значительный рост производительности. Сообщается, что наблюдается улучшение на 10% от поколения к поколению в сравнении с технологическим узлом 20A. Существуют слухи о том, что ARM может стать первым заказчиком этого процесса у Intel, применяя его в мобильных SOC, но пока что это не более чем домыслы.

Технологический узел Intel 20A будет использоваться в процессорах Arrow Lake для клиентов, а 18A, по слухам, предложит широкий спектр решений для будущих заказчиков, центров обработки данных и литейных пластин.

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Более того, на презентации Intel перечислила несколько узлов, которые превосходят 18A, а также сообщила о возврате культового знака "+" из времен 14-нм технологии. Упоминается по меньшей мере три будущих узла, при этом у "Intel Next+" конкретно упоминается использование литографии Hina EUV. Однако производство на этом узле не следует ожидать до 2025-2026 года.

#intel #tsmc #meteor lake #intel 18a
Источник: wccftech.com
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