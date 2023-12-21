Ожидается, что серия будет основана на новой архитектуре под названием Blackwell, которая заменит нынешнюю технологию Lovelace

Ближайшая линейка видеокарт, скорее всего, не появится до 2025 года. Официальная информация о характеристиках и производительности пока недоступна, хотя в сети уже распространяется множество слухов. Большинство слухов указывают на выпуск серии NVIDIA GeForce RTX 5000 в 2025 году, что означает, что еще предстоит долгое ожидание.

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NVIDIA пока не сообщила никаких характеристик серии GeForce RTX 5000, но появились несколько слухов, которые выглядят правдоподобно. Во-первых, ожидается, что эта серия будет основана на новой архитектуре, названной Blackwell, которая заменит текущую технологию Lovelace.

Согласно данным, Blackwell может использовать 3-нанометровый техпроцесс, который представляет собой значительное улучшение 5-нанометрового техпроцесса существующей архитектуры Lovelace. Изготовление чипа на более мелком технологическом процессе обычно приводит к увеличению производительности за счет большего количества транзисторов.

Также ожидается, что NVIDIA обновит порты до DisplayPort 2.1, что повысит производительность для мониторов высокого разрешения и частоты обновления.

Стоит также надеяться на появление нового поколения ядер Tensor, которое еще больше улучшит производительность искусственного интеллекта. NVIDIA уже достигла впечатляющих результатов с помощью своей технологии DLSS, которая увеличивает частоту кадров в играх с использованием ИИ. Следует ждать с нетерпением, чтобы узнать, какие достижения принесет серия RTX 5000 в этой области.

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Также можно ожидать улучшения производительности трассировки лучей, более эффективной производительности и еще более впечатляющих визуальных эффектов. NVIDIA стремится опережать AMD в этой области, поэтому можно предположить, что эта тенденция сохранится и в следующем поколении.