NVIDIA называет TSMC отличным партнером, Samsung по-прежнему участвует в проекте, а Intel является потенциальным «третьим» литейным партнером

Колетт Кресс, финансовый директор компании NVIDIA, вновь намекнула на возможное партнерство с Intel Foundry Services для производства следующего поколения чипов. В ходе последней всемирной технологической конференции UBS, ей был задан вопрос о возможности сотрудничества с Intel в качестве партнера по литейному производству для создания новых чипов. В ответ на это, финансовый директор высказала положительные замечания, основываясь на заявлении Intel.

реклама

На данный момент, основная часть графических процессоров компании NVIDIA для центров обработки данных AI/HPC и игровых чипов производится компанией TSMC. Однако, всего одно поколение назад Samsung была ответственна за разработку игровых графических процессоров NVIDIA. Фабрики Samsung создали семейство графических процессоров NVIDIA Ampere, которое применяется в видеокартах GeForce RTX 30. Сообщается, что Samsung стремится занять более важную роль в доходах NVIDIA.

Ожидается, что TSMC сохранит ключевое партнерство с NVIDIA в производстве графических процессоров Hopper H200 и Blackwell B100, чтобы сохранить свою долю на рынке ИИ, в то время как Samsung будет доступен для дополнительных заказов по необходимости. NVIDIA также стремится иметь разнообразных партнеров-производителей и готова рассмотреть сотрудничество с третьим производителем, в данном случае Intel.

Samsung Foundry предлагает свои услуги, что заставляет NVIDIA увеличить объемы заказов для корейского гиганта, учитывая их усовершенствованные процессы и долгосрочное сотрудничество. Преимущество Samsung перед другими конкурентами-литейщиками заключается в широком спектре оборудования, которое может использоваться для всех этапов производства полупроводников, памяти и упаковки. Это делает Samsung "гибким партнером", который потенциально может предложить конкурентоспособные цены и сроки доставки.

Intel также упоминается в качестве партнера-разработчика. Даже генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, намекнул на возможность использования литейных заводов Intel для будущих чипов. Сделка с NVIDIA безусловно станет важной для Intel, поскольку они стремятся привлечь больше партнеров в Intel Foundry Services в будущем.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наличие партнеров Foundry в США также будет выгодно для NVIDIA и других крупных производителей микросхем, таких как AMD и даже Intel, которая полагается на TSMC для производства определенных устройств. Однако, генеральный директор NVIDIA считает, что США нужно пройти еще множество десятилетий до достижения независимости цепочки поставок. Привлечение TSMC и других ведущих производителей в США станет первым значительным шагом к достижению этой цели.