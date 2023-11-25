Телефоны Huawei за пределами Китая по-прежнему будут работать под управлением EMUI, что позволит пользователям загружать и устанавливать приложения Android на свои устройства

Недавнее заявление со стороны компании Huawei вызвало обеспокоенность среди постоянных покупателей их инновационных и качественных телефонов для мирового рынка. В заявлении оглашалось, что следующая версия операционной системы Huawei Harmony, получившая название HarmonyOS Next, полностью прекратит поддержку приложений Android. Впрочем, производитель из Китая уточнил, что ни одна из их моделей телефонов, продаваемых за пределами Китая, не будет использовать HarmonyOS Next. Вместо этого они будут работать на ОС EMUI, основанной на Android Open Source Project (AOSP), но без поддержки сервисов и приложений Google.

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Компания Huawei не может предлагать версию Android, разработанную Google, по нескольким причинам. Отсутствие некоторых приложений Google в родной стране-Китае, а также включение Huawei в список организаций США, ставящих под угрозу национальную безопасность, лишает их возможности сотрудничества с Google. Однако, телефоны Huawei за пределами Китая продолжат работать на EMUI, что позволит пользователям загружать и устанавливать приложения Android на свои устройства.

По информации с сайта CNMO, Huawei продолжит поддерживать и сотрудничать с разработчиками по всему миру. Компания имеет большое количество разработчиков, следящих за обеспечением работы их приложений на телефонах без сервисов Google. К сожалению, Huawei пока не планирует выпускать международные версии телефонов серии Huawei Mate 60 Pro для продажи за пределами Китая.

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Ожидается, что следующей флагманской линейкой Huawei станет серия P70, известная своими возможностями в области фотосъемки и оборудованная собственным 7-нанометровым процессором Kirin 9000s 5G от Huawei. На данный момент нет информации, будут ли модели серии P70 доступны для приобретения за пределами Китая. Предполагается, что Huawei официально представит серию P70 в первом квартале следующего года. В случае, если Huawei все-таки предложит международные версии телефонов линейки P70, на этих устройствах будет предустановлена ОС EMUI, которая позволит пользователям загружать и устанавливать приложения Android.