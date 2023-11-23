Компании сталкиваются с неопределенностью в условиях бюджетного кризиса в Германии

Крупные чипмейкеры, строительство заводов которых запланировано в Европе, получат субсидии из двух источников: от Евросоюза и отдельных государств. Закон о европейских чипах, принятый в июле, предусматривает выделение средств со стороны Евросоюза, а Германия обещала предоставить стимулы в размере $22 млрд. производителям микросхем, таким как Intel и TSMC.

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В связи с задержкой утверждения бюджета Германии, получение субсидий для чипмейкеров может затянуться. Обе компании - Intel и TSMC - намерены вложить миллиарды в свои проекты в Германии, однако, без государственных денег им, возможно, придется использовать дополнительные средства или пересмотреть свои планы. Принятие Федерального бюджета Германии на 2024 год было отложено в ответ на постановление Федерального конституционного суда, который счел неконституционным перераспределение неиспользованных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом.

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В связи с этим, все государственные расходы, включая возможные субсидии для производителей микросхем, подлежат пересмотру, и есть вероятность корректировки распределения средств или полной отмены субсидий. В случае такого развития событий, Intel и TSMC могут быть лишены субсидий или получить их с задержкой, что может негативно сказаться на их бизнесе. Однако на данный момент сложно прогнозировать, как именно бюджетный кризис ФРГ повлияет на эти компании и других производителей микросхем.