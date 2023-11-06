Был обнаружен список Федеральной комиссии по связи США, свидетельствующий о том, что компания Samsung работает над новым планшетом Galaxy Tab Active

Samsung намерена продолжать расширять свою линейку неубиваемых планшетов за счет выпуска новых продуктов. Популярность серии планшетов Galaxy Tab Active обеспечивается их прочностью и хорошими характеристиками. Это одна из причин, по которой Samsung выпускает новые модели Galaxy Tab Active примерно каждые два года.

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Последний планшет серии Galaxy Tab Active был выпущен компанией Samsung в 2022 году. Возможно, вы задаетесь вопросом о наличии среднеразмерных прочных планшетов от Samsung. И есть радостная новость для вас - сотрудники из GalaxyClub обнаружили листинг от Федеральной комиссии связи США (FCC), который указывает на то, что Samsung работает над разработкой нового планшета Galaxy Tab Active, возможно, это будет модель Galaxy Tab Active5.

В листинге от FCC было обнаружено изображение батареи, а также модельные номера планшета: SM-X300 (Wi-Fi версия) и XM-X306B (версия с 5G). Одной из особенностей планшетов Tab Active является наличие съемной батареи, и сертификация этого устройства, представленная в FCC, подтверждает наличие данной функции.

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К сожалению, это вся информация о следующем неубиваемом планшете от Samsung. Однако, предполагается, что Galaxy Tab Active5 (или каким бы ним он ни назывался), должен появиться в начале 2024 года.