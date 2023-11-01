Belkin утверждает, что устройство способно быстро заряжать iPhone 12 и более поздние модели с мощностью до 15 Вт

Компания Belkin недавно анонсировала новую док-станцию BoostCharge Pro 2-в-1 Dock - беспроводное зарядное устройство MagSafe для устройств Apple с оригинальным дизайном, напоминающим форму кофейной чашки.

реклама

На задней панели подставки находится выступающий кусок металла, который изначально можно принять за ручку, но на самом деле это шайба, предназначенная для быстрой зарядки Apple Watch. Согласно заявлению компании, эта небольшая деталь способна зарядить "Apple Watch Series 7 и более новые модели на 80% за примерно 45 минут".

Модели Apple Watch Ultra требуют целый час для полной зарядки. Верхняя часть док-станции также оснащена шайбой для зарядки iPhone и чехлов AirPods. Интересно, что ее можно наклонять под углом до 70 градусов, чтобы поддерживать удобное положение смартфона.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Регулируемая шайба делает BoostCharge Pro док-станцию удобным аксессуаром для iPhone, особенно если вам нужно использовать режим StandBy в iOS 17 или держать устройство в руках для видеозвонков через FaceTime. В компании Belkin утверждают, что устройство позволяет быстро заряжать iPhone 12 и более поздние модели силой до 15 Вт. Однако, компания не сообщила точное время для полной зарядки мобильного устройства.