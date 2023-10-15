Линейка 3-нм чипов TSMC для iPhone 16 запущена в серийное производство, что знаменует собой переход от производства N3B к производству N3E

Компания Apple готовит к выходу новую линейку смартфонов iPhone 16, которая будет содержать серьезные улучшения и обновления. Несмотря на то, что до их релиза остается около года, первые утечки и слухи уже начали появляться, что позволяет сделать предположения о характеристиках этих устройств. По последним данным, все модели iPhone 16 будут оснащаться специально разработанными 3-нм чипами TSMC, изготовляемыми по технологии N3E. Это позволит значительно улучшить производительность устройств. Компания Apple уже подтвердила заказ этих чипов у TSMC на массовое производство.

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В настоящее время iPhone 15 Pro использует первое поколение 3-нм чипов Apple, что позволяет значительно повысить производительность и время автономной работы. Однако стандартные модели оснащены чипом A16 Bionic, который использовался в прошлогодних моделях iPhone 14 Pro. В следующем году все модели iPhone 16 будут обновлены до второго поколения 3-нм чипов, разработанных TSMC по технологии N3E. Грядущие чипы A18 для iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут изготовлены по новейшей технологии N3E TSMC, которая обладает рядом преимуществ перед технологией N3B.

Ранее было объявлено, что TSMC переходит с технологии N3B на N3E из-за высоких показателей производительности. Поставщик уже начал использовать технологию N3E для массового производства. Apple является крупнейшим клиентом TSMC среди других производителей смартфонов, и ее доля составляет 90% всего объема производства поставщика. Кроме Samsung, прочие крупные производители микросхем также перейдут на технологию N3E.

Переход TSMC на технологию N3E позволит значительно повысить производительность по сравнению с технологией N3B. Кроме того, это улучшение также способствует повышению вычислительной производительности и энергоэффективности. Все это означает, что новая линейка iPhone 16 может стать существенно более производительной и обладать большим временем автономной работы. В настоящее время Apple использует чипы N3B от TSMC, которые имеют более низкий выход годных, по сравнению с чипами, изготовленными по технологии N3E.

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По мнению отраслевых аналитиков, все модели iPhone 16 будут оснащены новыми чипами Apple A18. В стандартных моделях будут использоваться чипы A18 Bionic, а в моделях "Pro" - A18 Pro. Это означает, что стандартные модели не будут использовать технологию N3B компании TSMC, а сразу перейдут на технологию N3E. С такими улучшениями iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат существенное повышение производительности по сравнению с чипом A16 Bionic в моделях iPhone 15.