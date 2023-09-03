Даже приложения, не поддерживающие новейшие стандарты, смогут отображать фотографии, сделанные с помощью функции Ultra HDR

В мае этого года Google анонсировала Ultra HDR для Android 14, позволяющее отображать фотографии с улучшенным спектром цветов и оттенков. По сведениям Forbes, новая версия приложения Google Photos (версия 51.0.561138754) содержит скрытые кодовые строки, указывающие на предстоящую совместимость с Ultra HDR.

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Естественно, чтобы разрешить поддержку Ultra HDR в Google Photos, понадобится будущее обновление приложения камеры Google для устройств Android. Возможно, в серии Pixel 8 появятся первые камеры, способные снимать в Ultra-High Dynamic Range.

Как известно, Ultra HDR добавляет дополнительный слой информации, известный как "карта усиления", к стандартному JPEG-изображению. Это подобно просмотру обычного телевизора в формате SDR и его улучшению до Ultra HD. Благодаря совместимости существующих приложений, пользователи смогут делать фотографии в Ultra HD и без проблем делиться ими, не беспокоясь о том, смогут ли другие пользователи открыть их.

Приложения, не поддерживающие новейший стандарт, всё равно смогут отображать фотографии, сделанные с использованием функции Ultra HDR, но только в формате SDR.

Необходимо отметить, что хотя кодовые строки такой функции появились в версии Google Photos, приложение должно быть обновлено Google для поддержки Ultra HDR. Предположительно обновление будет выпущено незадолго до выхода Pixel 8 и Pixel 8 Pro, который, как утверждают некоторые источники, ожидается 11 октября.