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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый серийный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14 в ходе первого полёта разогнался до 600 км/ч
И поднялся на высоту до 6 000 метров.
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Если вы пристально следите за возрождением отечественного гражданского авиастроения, то в курсе, что поставки серийных образцов пассажирских лайнеров МС-21 заказчикам в очередной раз сместились вправо по графику: вместо конца текущего года эта задача, если опять не случится переноса, начнёт выполняться в следующем году. Тем не менее, потихоньку полностью серийные, а не опытные образцы МС-21 уже собираются, и первый такой серийный образец впервые поднялся в небо.

Соответствующей без преувеличения критически важной новостью для российской гражданской авиации поделилась пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Источник изображения: Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

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Согласно официальному пресс-релизу, серийный МС-21-310 в своём полностью импортозамещённом виде, включая отечественные двигатели ПД-14, в рамках первого полёта, продолжавшегося 83 минуты, набирал высоту до 6 000 метров и разгонялся (по приборам) до 600 км/ч. Кроме того, в ходе полёта была проверена устойчивость лайнера, его управляемость и функциональность всех его импортозамещённых систем. Все системы отработали штатно.

Напоминаем, что МС-21 позиционируется как прямой конкурент таким всемирно известным авиалайнерам, как Boeing 737 и Airbus A320. Понятно, что одному только российскому внутреннему рынку требуются сотни единиц МС-21, не говоря уже о внешних рынках, уставших от дуополии «боинга» и «эйрбаса». Так что работы у авиастроительных предприятий в России впереди на долгие десятилетия.

#россия #экономика #техника #авиация #промышленность #наука #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #самолёты #мс-21
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