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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Траты россиян на покупку новых автомобилей в этом году выросли на 25%
За полгода в России за новые авто выложили свыше двух триллионов рублей. Причины этого предельно понятны.
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Автомобиль в России продолжает оставаться символом свободы и достатка, поэтому люди продолжают стремиться к обладанию оным, несмотря ни на экономические потрясения, ни на неуверенность в завтрашнем дне. Так, согласно статистике компании «Газпромбанк Автолизинг», которую опубликовало издание Auto.ru, за первое полугодие текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей 2,09 триллиона рублей.

Источник изображения: ChatGPT.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года россияне на новые авто потратили 1,67 триллиона рублей. В данном случае следует понимать две важные вещи. Во-первых, ближе к норме всё-таки статистика за первое полугодие текущего года, поскольку годом ранее в России действовали совсем уж запретительные ставки по автомобильному кредитованию. Во-вторых, сами автомобили стали дороже, преимущественно из-за мер государственного протекционизма, при стагнации или же вовсе снижении реальных доходов населения, что выражается в увеличившихся сроках взятия кредита на авто.

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В первоначальном материале данной статистики нет, но имея общее количество купленных за первое полугодие новых автомобилей, а также статистику средневзвешенной стоимости нового авто в России, мы можем вывести общее количество проданных машин. При средневзвешенной стоимости легкового авто в 3,5 миллиона рублей получается порядка 570 тысяч новых машин за полгода, или, если экстраполировать, 1,14 миллиона за год, что, конечно же, очень мало относительно других индустриально развитых государств.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
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