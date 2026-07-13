Автомобиль в России продолжает оставаться символом свободы и достатка, поэтому люди продолжают стремиться к обладанию оным, несмотря ни на экономические потрясения, ни на неуверенность в завтрашнем дне. Так, согласно статистике компании «Газпромбанк Автолизинг», которую опубликовало издание Auto.ru, за первое полугодие текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей 2,09 триллиона рублей.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года россияне на новые авто потратили 1,67 триллиона рублей. В данном случае следует понимать две важные вещи. Во-первых, ближе к норме всё-таки статистика за первое полугодие текущего года, поскольку годом ранее в России действовали совсем уж запретительные ставки по автомобильному кредитованию. Во-вторых, сами автомобили стали дороже, преимущественно из-за мер государственного протекционизма, при стагнации или же вовсе снижении реальных доходов населения, что выражается в увеличившихся сроках взятия кредита на авто.
В первоначальном материале данной статистики нет, но имея общее количество купленных за первое полугодие новых автомобилей, а также статистику средневзвешенной стоимости нового авто в России, мы можем вывести общее количество проданных машин. При средневзвешенной стоимости легкового авто в 3,5 миллиона рублей получается порядка 570 тысяч новых машин за полгода, или, если экстраполировать, 1,14 миллиона за год, что, конечно же, очень мало относительно других индустриально развитых государств.