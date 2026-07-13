За полгода в России за новые авто выложили свыше двух триллионов рублей. Причины этого предельно понятны.

Автомобиль в России продолжает оставаться символом свободы и достатка, поэтому люди продолжают стремиться к обладанию оным, несмотря ни на экономические потрясения, ни на неуверенность в завтрашнем дне. Так, согласно статистике компании «Газпромбанк Автолизинг», которую опубликовало издание Auto.ru, за первое полугодие текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей 2,09 триллиона рублей.

Источник изображения: ChatGPT.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года россияне на новые авто потратили 1,67 триллиона рублей. В данном случае следует понимать две важные вещи. Во-первых, ближе к норме всё-таки статистика за первое полугодие текущего года, поскольку годом ранее в России действовали совсем уж запретительные ставки по автомобильному кредитованию. Во-вторых, сами автомобили стали дороже, преимущественно из-за мер государственного протекционизма, при стагнации или же вовсе снижении реальных доходов населения, что выражается в увеличившихся сроках взятия кредита на авто.

реклама

В первоначальном материале данной статистики нет, но имея общее количество купленных за первое полугодие новых автомобилей, а также статистику средневзвешенной стоимости нового авто в России, мы можем вывести общее количество проданных машин. При средневзвешенной стоимости легкового авто в 3,5 миллиона рублей получается порядка 570 тысяч новых машин за полгода, или, если экстраполировать, 1,14 миллиона за год, что, конечно же, очень мало относительно других индустриально развитых государств.