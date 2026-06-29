В мае 2025-го это значение было почти на год меньше.

Автомобили в России продолжают дорожать, а реальные доходы населения даже близко не поспевают за такими скачкообразными увеличениями цен. Но машина продолжает оставаться для одних заветной мечтой, а для других суровой жизненной необходимостью, поэтому автомобили всё равно продаются, причём всё чаще в кредит, и на всё более длительные сроки.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, по статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которую ссылается издание Autonews, в мае текущего года средний срок автомобильного кредита в России достиг 5,97 года, увеличившись на 17,5% относительно среднего срока автокредита в мае 2025 года.

реклама

При этом следует понимать, что речь идёт о среднем значении по стране. Существуют регионы, где средний срок автокредита меньше — порядка 5,3—5,45 года — это в основном регионы с более высокими средними доходами населения (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург).

Также, естественно, есть регионы, в которых кредит придётся выплачивать сильно больше шести лет, а то и ближе к семи годам. Антирекордсменами стали Краснодарский край со средним сроком автокредита в 6,65 года, Ставропольский край с 6,59 года, Волгоградская область и Пермский край с 6,34 года, а также Ростовская область с 6,3 года.

В НБКИ такое развитие событий связывают с ростом цен на авто (причины не уточняются, но они всем прекрасно известны) и желанием заёмщиков растянуть период выплаты кредита с целью уменьшения ежемесячных платежей.