Судя по всему, это клон Chery Arrizo 8.

Модельный ряд российско-китайского бренда Tenet, донором которого стали автомобили марки Chery, состоял исключительно из кроссоверов разных размеров и уровней оснащения. Теперь в нём появится первый седан, о чём официально отрапортовала пресс-служба Tenet. Первый седан будет носить индекс A8 и, судя по опубликованному изображению, будет не чем иным, как перелицованным Chery Arrizo 8, аббревиация которого и дала индекс новой модели.

Источник изображения: TENET.

Машина будет выпускаться в разных комплектациях, а их главным отличием между собой станет силовой агрегат. В комплектациях попроще Tenet A8 будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В более дорогих комплектациях под капотом будет расположен уже 2-литровый турбомотор на 197 л. с., работающий в паре с 8-диапазонным гидромеханическим «автоматом».

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Автомобиль относится к D-классу. Если говорить о размерах, влияющих на комфорт водителя и пассажиров, то его длина составляет 4 780 мм, ширина 1 843 мм, а колёсная база — 2 790 мм.

Вероятно, Tenet A8 станет одним из кандидатов в таксопарки и автопарки корпоративных клиентов. Сейчас этот сегмент наглухо забит различными кроссоверами, которые по определению не отличаются представительным внешним видом и экономичностью.