Признание этой независимости со стороны бывшей метрополии последовало сильно позже.

День Независимости в Соединённых Штатах Америки — это традиционно самый важный государственный праздник. Но если обычно это сугубо рядовое мероприятие, примерно как День Победы в России, то сегодня ситуация кардинально иная, ведь сегодня ровно 250 лет со дня подписания Декларации независимости отцами-основателями США. И именно 4 июля 1776 года принято считать точкой отсчёта полноценной американской государственности.

Источник изображения: ChatGPT.

Как мы знаем из уроков истории, Британская корона попыталась подавить восстание в своих североамериканских колониях, что привело к кровопролитной американской войне за независимость, в которой поддержку колонистам в пику британцам оказывали, в частности, Франция и Россия. В результате по итогам революции и войны тогдашний британский монарх Георг III был вынужден в 1783 году признать новое государство.

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Собственно, именно по этой причине в культуре США, в отличие от той же России, революция воспринимается как сугубо позитивное событие. Также, возможно, поэтому во всех популярных произведениях американцы продвигают идеи сепаратизма, но не будем отвлекаться на сторонние темы.

Мировые лидеры уже поздравляют руководство и народ Соединённых Штатов с этим важным юбилеем. В частности, президент России Владимир Путин сегодня утром направил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму. В ней он отметил вклад России в поддержку североамериканских колонистов, напомнил о союзнических отношениях двух стран в самые тёмные периоды истории человечества, и отметил, что налаживание двусторонних связей отвечает интересам как России и США, так и всего мира в целом. Разделяют ли в США это мнение, вопрос уже очень давно спорный.

Кстати, будучи частично ресурсом, посвящённым компьютерным играм, воспользуемся случаем и напомним, что освоению Северной и Центральной Америки и последующему созданию европейцами на их территориях новых государств посвящён проект Sid Meier’s Colonization и его ремейк Sid Meier’s Civilization IV Colonization.