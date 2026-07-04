Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США отмечают 250-летие независимости
Признание этой независимости со стороны бывшей метрополии последовало сильно позже.
реклама

День Независимости в Соединённых Штатах Америки — это традиционно самый важный государственный праздник. Но если обычно это сугубо рядовое мероприятие, примерно как День Победы в России, то сегодня ситуация кардинально иная, ведь сегодня ровно 250 лет со дня подписания Декларации независимости отцами-основателями США. И именно 4 июля 1776 года принято считать точкой отсчёта полноценной американской государственности.

Источник изображения: ChatGPT.

Как мы знаем из уроков истории, Британская корона попыталась подавить восстание в своих североамериканских колониях, что привело к кровопролитной американской войне за независимость, в которой поддержку колонистам в пику британцам оказывали, в частности, Франция и Россия. В результате по итогам революции и войны тогдашний британский монарх Георг III был вынужден в 1783 году признать новое государство.

реклама

Собственно, именно по этой причине в культуре США, в отличие от той же России, революция воспринимается как сугубо позитивное событие. Также, возможно, поэтому во всех популярных произведениях американцы продвигают идеи сепаратизма, но не будем отвлекаться на сторонние темы.

Мировые лидеры уже поздравляют руководство и народ Соединённых Штатов с этим важным юбилеем. В частности, президент России Владимир Путин сегодня утром направил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму. В ней он отметил вклад России в поддержку североамериканских колонистов, напомнил о союзнических отношениях двух стран в самые тёмные периоды истории человечества, и отметил, что налаживание двусторонних связей отвечает интересам как России и США, так и всего мира в целом. Разделяют ли в США это мнение, вопрос уже очень давно спорный.

Кстати, будучи частично ресурсом, посвящённым компьютерным играм, воспользуемся случаем и напомним, что освоению Северной и Центральной Америки и последующему созданию европейцами на их территориях новых государств посвящён проект Sid Meier’s Colonization и его ремейк Sid Meier’s Civilization IV Colonization.

#сша
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter