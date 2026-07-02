Ранее всё соответствующее оборудование было исключительно импортным.

Технология гидравлического разрыва пласта (фрекинг), применяемая при добыче нефти из трудноизвлекаемых месторождений, при всех истошных криках экологов о наносимом ею непоправимом вреде природе продолжает активно использоваться. Более того, в России наконец-то появились собственные установки для фрекинга, и сегодня компания «Газпром нефть» отчиталась о внедрении в работу первого такого отечественного комплекса.

Источник изображения: «Газпром нефть».

Российский комплекс для гидроразрыва пласта заработал на Южно-Приобском месторождении в ХМАО-Югре. Согласно пресс-релизу компании, до 2030 года ещё несколько серийных отечественных комплексов для фрекинга будут поставлены на месторождения в Западной и Восточной Сибири.

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В «Газпром нефти» напомнили, что в России свыше 65% запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых, и без применения гидроразрыва пласта добыча на них превращается сначала в нерентабельную, а затем в убыточную, не говоря уже о том, что о прежних объёмах добычи не может быть и речи.

Принцип работы технологии прост, как и всё гениальное: в пласт под огромным давлением закачивается жидкость, которая как бы «раздвигает» имеющиеся трещины, способствую дополнительному выходу углеводородов — в данном случае нефти. Несмотря на то, что сама по себе технология тривиальна, в России соответствующие установки были исключительно импортными. Но, как вы понимаете, события последних лет сделали поставки такой техники если не невозможными, то крайне затруднительными и неподъёмно дорогими, что и вынудило наконец-то начать производить собственные системы.