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Редакция
События в мире Михаил Андреев
КАМАЗ начал в тестовом режиме выпускать коленвалы для двигателей автомобилей Chery
Там, глядишь, и к реальной локализации производства дело подойдёт.
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Об уровне локализации производства автомобилей в России говорить всегда крайне грустно, поскольку этот уровень невелик даже в сегменте продукции «АвтоВАЗа», что уж говорить про крупноузловую сборку машин китайских и китайско-российских брендов. Впрочем, процесс хоть и со скоростью раненой улитки, но всё же ползёт в правильном направлении.

Источник изображения: TG-канал Автопоток.

Так, сегодня профильная пресса со ссылкой на пресс-службу холдинга «АГР» сообщила о начале производства в тестовом режиме на «Кузнечном заводе» КАМАЗа коленчатых валов для двигателей объёмом 2 литра для автомобилей марок Chery и Tenet. Вместе с тем, сообщается, на предприятии параллельно разворачивается производство коленвалов для 1,4-литровых двигателей автомобилей тех же марок.

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Холдинг «АГР» выпускает двигатели для автомобилей Chery (и Tenet как их клонов) в Калуге на бывшем моторном заводе Volkswagen, ну а «Кузнечный завод» КАМАЗа будет выступать в качестве поставщика отдельных комплектующих — в данном случае коленвалов. Как видим, процесс повышения уровня локализации выпускаемых в России автомобилей идёт не только на словах и бумаге, но и вполне себе на деле.

Да, работы в этом направлении ещё непочатый край, но следует понимать, что начиналась она в 2022 году, фактически с абсолютного нуля, ещё и в экстренных условиях резкого обрубания поставок со стороны привычных казавшихся (увы, только казавшихся) надёжными поставщиков.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #chery #камаз #tenet
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