Конкретно отмена штрафа затрагивает дороги местного значения или придомовую территорию. Понятно, что федеральные трассы своими руками чинить будет нельзя.

С юридической точки зрения самостоятельный ремонт дорог в России запрещён, поскольку дороги в зависимости от их класса находятся в муниципальном, региональном и федеральном ведении, и их ремонт должен проводиться официально на соответствующем уровне. Впрочем, текстовка закона такова, что под ограничение попадает также и самостоятельный ремонт дорог местного значения и дорог на придомовой территории, на которые официальные ремонтники обычно обращают внимание в самую последнюю очередь и по остаточному принципу.

Источник изображения: ChatGPT.

И вот, в Госдуме предложили исключить самовольный ремонт непосредственно дорог местного значения и придомовой территории из числа административно наказуемых действий. Как отметили авторы инициативы, на текущий момент законодательство не позволяет различать добросовестный самостоятельный ремонт от действий, наносящих ущерб дорожному полотну, в результате чего даже когда жители, условно говоря, «сбрасываются» на ремонт дороги перед своим многоэтажным домом, они рискуют попасть на штраф, хотя действовали из благих намерений.

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Насколько это предложение актуально, и не является ли оно популистским, откровенно говоря, сказать сложно. Во дворах ремонтом дорожного полотна обычно занимаются управляющие компании, которые ежемесячно собирают с жильцов обязательные коммунальные платежи. Что до дорог местного значения, то зачастую «трафик» на них не столь велик, чтобы условные дырки и трещины стремительно превращались в ямы, и запланированных ремонтов обычно достаточно.