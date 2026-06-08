Из попутной воды этих месторождений, если быть более точными.

Хотя России по большей части повезло с «респауном» в плане количества и разнообразия природных ресурсов, но конкретно с главным металлом текущего исторического периода — литием — вышел конкретный промах. Литий в России практически не добывают, лишь сейчас потихоньку начинается освоение пусть и малых, но всё же месторождений, и вот, как сообщила пресс-служба компании «Газпром нефть», добывать этот щелочной металл с атомным номером 3 начнут в Оренбургской области.

Источник изображения: «Газпром нефть».

В данном случае речь идёт не о полноценном литиевом месторождении, а об извлечении этой основы любого современного аккумулятора из попутной воды нефтегазовых месторождений. Соответствующее соглашение подписано между компанией и администрацией региона.

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Как отметили в «Газпром нефти», промышленные воды нефтегазовых месторождений изобилуют ценными элементами, такими, как литий, йод и бром. Современные технологические процессы позволяют извлекать их из промышленной воды, после чего отправлять на переработку.