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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стоимость машино-мест в московских новостройках за год увеличилась на 46%
Раз места покупаются, значит, и цены на них будут расти.
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Будучи полноценными объектами недвижимости, машино-места, которыми оснащаются современные новостройки, в последние годы также начали стремительно расти в цене. Причём, как следует из статистики консалтинговой компании Ricci, на которую ссылается издание «Коммерсантъ», гораздо быстрее, чем основная недвижимость.

Источник изображения: ChatGPT.

Так, только за последний год — с мая 2025 года по май 2026 года включительно, стоимость машино-мест взлетела на 46% и составила в среднем 5,4 миллиона за лот. Как заявляют застройщики, причина кроется в росте стоимости строительства таких объектов, законодательных ограничениях, а также в снижении предложения при неизменно высоком уровне спроса. Проще говоря, всё подчиняется базовому закону экономики.

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Как к этому всему относиться, вопрос открытый. Обычно машино-места приобретаются зажиточными гражданами, которым проще выложить несколько миллионов рублей, чем каждый вечер наматывать круги по дворам в поисках места, куда можно «приткнуть» свой автомобиль. А раз ценники взлетают, значит спрос, как минимум среди «перекупов», приобретающих места на этапе строительства, а затем перепродающих их с приличной наценкой, сохраняется.

#россия #экономика #автомобили #недвижимость
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