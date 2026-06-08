По вполне понятным причинам.

Контрафактная продукция — это всегда плохо, ведь речь идёт об обмане покупателя и требовании за низкокачественную подделку стольких же денег, сколько обычно просит официальный производитель за проверенный товар. И если в случае с условной бытовой химией и одеждой негативные последствия от использования контрафактной продукции либо не наступают вовсе, либо минимальны, то вот в случае, например, с автомобильными запчастями это может привести к трагедии.

Источник изображения: ChatGPT.

Тем более что, как сообщил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, автозапчасти прочно закрепились среди самых часто подделываемых категорий товаров в России. Вместе с автозапчастями этот печальный «топ» разделяют косметика, бытовая химия, одежда, спортивная обувь, алкоголь, изделия из табака, смартфоны и портативные компьютеры.

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Как добавил Богданов, порядка половины всех поддельных товаров реализуются на рынках и барахолках, ещё около 30—40% — через маркетплейсы, остальное продаётся через социальные сети или мелкие частные магазины. Соответственно, чтобы избежать «попадания» на контрафакт, следует избегать покупок товаров ответственных категорий, вроде тех же автозапчастей, на соответствующих торговых площадках.