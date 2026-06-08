Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Автозапчасти вошли в «топ» самых часто подделываемых товаров в России
По вполне понятным причинам.
реклама

Контрафактная продукция — это всегда плохо, ведь речь идёт об обмане покупателя и требовании за низкокачественную подделку стольких же денег, сколько обычно просит официальный производитель за проверенный товар. И если в случае с условной бытовой химией и одеждой негативные последствия от использования контрафактной продукции либо не наступают вовсе, либо минимальны, то вот в случае, например, с автомобильными запчастями это может привести к трагедии.

Источник изображения: ChatGPT.

Тем более что, как сообщил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, автозапчасти прочно закрепились среди самых часто подделываемых категорий товаров в России. Вместе с автозапчастями этот печальный «топ» разделяют косметика, бытовая химия, одежда, спортивная обувь, алкоголь, изделия из табака, смартфоны и портативные компьютеры.

реклама

Как добавил Богданов, порядка половины всех поддельных товаров реализуются на рынках и барахолках, ещё около 30—40% — через маркетплейсы, остальное продаётся через социальные сети или мелкие частные магазины. Соответственно, чтобы избежать «попадания» на контрафакт, следует избегать покупок товаров ответственных категорий, вроде тех же автозапчастей, на соответствующих торговых площадках.

#россия #экономика
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter