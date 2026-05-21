На них можно будет заправляться сжиженным природным газом.

Платная трасса М-11 «Нева», будучи транспортной артерией, соединяющей два крупнейших российских мегаполиса и всё, что расположено между ними, закономерно используется для грузоперевозок. Среди грузовых автомобилей достаточно большая доля оснащённых газобаллонным оборудованием для использования сжиженного природного газа, и вполне естественно, что именно на такой трассе должно быть соответствующих заправочных станций.

Источник изображения: Автодор.

Вот они и появляются. Так, согласно комментарию пресс-службы компании «Автодор», на М-11 открылись четыре криогенные автозаправочные станции (КриоАЗС), оснащённые всем необходимым оборудованием для заправки сжиженного природного газа в соответствующие топливные ёмкости автомобилей.

Станции расположены на отметках в 176 км и 594 км трассы в обоих направлениях в границах уже существующих многофункциональных зон дорожного сервиса. Данные зоны помимо заправки транспортных средств призваны обеспечить отдых и питание водителей и пассажиров, двигающихся на дальние расстояния.