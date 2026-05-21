События в мире Михаил Андреев
Россия с начала года на 30% увеличила экспорт пшеницы
А кукурузы — и вовсе в 2,2 раза.

В рамках V Всероссийского зернового форума руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщил о том, что с начала года Россия на 30% увеличила поставки пшеницы за рубеж. Если в прошлом году за четыре с половиной месяца на экспорт было отгружено 10 миллионов тонн пшеницы, то в этом году — 14 миллионов тонн.

Источник изображения: ChatGPT.

Ключевым импортёром российской пшеницы остаётся Египет. За ним следуют Турция, Иран, Бангладеш и Израиль.

Как добавил Ильюшин, за прошлый сезон Россия отправила на международные рынки 40 миллионов тонн пшеницы, заработав на этом 9,2 миллиарда долларов. В этом сезоне, по прогнозам, экспорт достигнет 46,5 миллионов тонн.

Пшеница — не единственная зерновая культура, которую Россия поставляет на мировой рынок. Стабильно растёт экспорт ячменя, кукурузы, гороха, нута, чечевицы и прочих зерновых. Наиболее значительный прирост экспорта показала кукуруза — её было продано за рубеж в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#россия #экономика #сельское хозяйство
