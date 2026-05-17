Это поможет снизить производственные бюджеты картин.

В сегменте крупного кинопроизводства каждый съёмочный день — это безумные в восприятии среднего человека расходы. Соответственно, чем дольше идёт съёмка, тем выше у картины бюджет, и тем сложнее ей стать сверхприбыльной, а именно к этому привыкли режиссёры и продюсеры современных блокбастеров. Как итог, расходную часть по возможности «срезают», желательно без ущерба для итогового качества.

Источник изображения: Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios.

По такому пути решил пойти Джеймс Кэмерон, который, согласно материалу издания Variety, ссылающемуся на подкаст The Empire Film Podcast, намерен вдвое сократить сроки производства двух заключительных частей саги «Аватар». По мнению Кэмерона, использование новых технологий позволит добиться этого результата и вдобавок ещё сократить производственные бюджеты обоих фильмов примерно на одну треть.

На данный момент критерии, по которым эффективность съёмок «Аватаров» удастся довести до столь внушительного значения, не выработаны. По словам Кэмерона, на то, чтобы как следует всё спланировать и реализовать, потребуется порядка одного года.

Вероятно, мысли о сокращении производственных бюджетов начали посещать Кэмерона после того, как третья часть — «Аватар: Пламя и пепел» — собрала в прокате примерно вдвое меньше предыдущих частей при примерно равном с ними бюджете. И это без учёта инфляции, которая дополнительно снижает реальный доход картины.