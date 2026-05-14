События в мире Михаил Андреев
Модернизация Смоленской ТЭЦ-2 позволила увеличить мощность станции на 15%
В масштабах всей энергосистемы это крошечный, но от этого не менее важный прирост.

Процесс модернизации энергетического оборудования в России, вызванный как его естественным износом, так и растущими требованиями к эффективности генерации, продолжается безостановочно. И вот, как сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом», ещё одна электростанция в стране стала полностью современной — Смоленская ТЭЦ-2.

Источник изображения: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Как отметили в «Росатоме», который через своё подразделение «Росатом инфраструктурные решения» проводил соответствующие работы, благодаря обновлению турбоагрегатов, генераторов, силовых трансформаторов и элегазовых выключателей на обоих энергоблоках суммарная мощность Смоленской ТЭЦ-2 возросла на 15%. Если изначально данный объект выдавал в объединённую энергосистему страны 275 МВт электрической мощности, то теперь — 316 МВт.

Понятно, что даже в масштабах одной станции, не говоря уже о всей энергосистеме, такой прирост практически незаметен, но не забываем о том, что процесс модернизации электростанций в России системный, и если учитывать все обновлённые объекты, то суммарная дополученная за счёт более эффективных агрегатов мощность может сравниться с вводом в эксплуатацию нескольких новых электростанций.

#россия #экономика #энергетика
