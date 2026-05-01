События в мире Михаил Андреев
«Роскосмос» успешно провёл первый испытательный пуск новейшей ракеты-носителя «Союз-5»
Данная ракета-носитель относится к среднему классу.

Любой транспорт, даже если это ракеты-носители, выводящие на орбиту спутники и модули космических станций, рано или поздно морально устаревает и перестаёт соответствовать требованиям сегодняшнего дня к «трём “Э”»: экологичности, экономичности и эффективности.

Источник изображения: «Роскосмос».

По этой причине сейчас в России продолжается работа над семейством новейших ракет-носителей «Ангара», а также развивается семейство «Союз». В частности, госкорпорация «Роскосмос» отрапортовала о первом испытательном пуске новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». В «Роскосмосе» дополнительно отметили, что данная ракета создана совместно с партнёрами по проекту «Байтерек» из Казахстана. Соответственно, нетрудно понять, что площадкой для первого испытательного запуска стал космодром «Байконур».

Поскольку пуск был испытательным, в рамках которого допускалось, что ситуация может пойти не по заданному сценарию, нагрузка у ракеты-носителя была имитационной. После завершения испытания габаритно-массовый макет груза «приземлился» в специальном районе Тихого океана, который глобальные космические державы согласились выделить под своеобразную космическую свалку.

Согласно сведениям из открытых источников, «Союз-5» позволяет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, что значительно — примерно вдвое — превосходит показатели прежних версий «Союзов».

#россия #техника #космос #наука
