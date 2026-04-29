Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве появилась «напольная» дублирующая подсветка светофоров для пешеходов
Пока в рамках эксперимента.

С каждым годом дорожное движение становится всё более сложным и требующим всё больше внимания от всех его участников. И если автомобилисты в случае чего хотя бы защищены металлическим кузовом машины, то пешеход при нештатной ситуации принимает удар собственным телом, что нередко заканчивается крайне плачевно. Сейчас в России реализуется программа радикального снижения смертности на дорогах, и пешеходам в рамках этого процесса уделяется повышенное внимание.

Источник изображения: Москва 24.

В частности, в Москве стали активнее подсвечивать пешеходные переходы и подходы к ним, ну а сегодня столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о начале эксперимента по внедрению горизонтальной «напольной» подсветки сигналов пешеходного светофора. Пока что испытание системы идёт по десяти адресам, и если эксперимент будет признан успешным, то «напольные регулировщики» распространятся по другим оживлённым пешеходным переходам.

По замыслу авторов идеи, такая подсветка будет видна даже «залипшим» в своих смартфонах пешеходам, что повысит безопасность и снизит количество инцидентов с участием пешеходов, в которых напрямую или косвенно обычно виноваты сами пешеходы.

На бумаге идея выглядит замечательно, однако на текущий момент не вполне ясно, насколько такая система надёжна, как она будет себя вести зимой при заметании снегом, и не будет ли она вносить неразбериху в дорожное движение. Собственно, ответы на все эти вопросы должны появиться по завершении стадии тестовой эксплуатации данной системы.

#россия #транспорт #москва
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter