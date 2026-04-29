С каждым годом дорожное движение становится всё более сложным и требующим всё больше внимания от всех его участников. И если автомобилисты в случае чего хотя бы защищены металлическим кузовом машины, то пешеход при нештатной ситуации принимает удар собственным телом, что нередко заканчивается крайне плачевно. Сейчас в России реализуется программа радикального снижения смертности на дорогах, и пешеходам в рамках этого процесса уделяется повышенное внимание.

В частности, в Москве стали активнее подсвечивать пешеходные переходы и подходы к ним, ну а сегодня столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о начале эксперимента по внедрению горизонтальной «напольной» подсветки сигналов пешеходного светофора. Пока что испытание системы идёт по десяти адресам, и если эксперимент будет признан успешным, то «напольные регулировщики» распространятся по другим оживлённым пешеходным переходам.

По замыслу авторов идеи, такая подсветка будет видна даже «залипшим» в своих смартфонах пешеходам, что повысит безопасность и снизит количество инцидентов с участием пешеходов, в которых напрямую или косвенно обычно виноваты сами пешеходы.

На бумаге идея выглядит замечательно, однако на текущий момент не вполне ясно, насколько такая система надёжна, как она будет себя вести зимой при заметании снегом, и не будет ли она вносить неразбериху в дорожное движение. Собственно, ответы на все эти вопросы должны появиться по завершении стадии тестовой эксплуатации данной системы.