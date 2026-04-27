Выпала месячная норма осадков. В твёрдом, что характерно, агрегатном состоянии.

Когда речь идёт о конце апреля—начале мая, то в центральном регионе России в это время обычно принято уже вовсю заниматься огородным хозяйством и потихоньку нежиться на солнышке. В этом году, который уже установил несколько рекордов, связанных со снегопадами, погодные аномалии продолжаются: со вчерашнего вечера московский регион начало заметать снегом, и к сегодняшнему утру, по данным синоптиков, в столице и Подмосковье выпала уже месячная норма осадков.

Источник изображения: ChatGPT.

В Гидрометцентре России прогнозируют, что обильные осадки в регионе сохранятся вплоть до конца сегодняшнего дня, и лишь в среду образовавшийся снежный покров начнёт потихоньку сходить.

До трёх часов ночи 28 апреля в московском регионе сохранится оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности, связанный с тем, что заметающий Москву и область снег — мокрый, и он налипает на линии электропередач, уже вызвав их обрыв в нескольких районах. Кроме того, снегопад сопровождается порывами ветра скоростью до 25 м/с, что может приводить к падению деревьев или шатких конструкций. Так что рядом с ними лучше не ходить и уж тем более не парковать рядом с ними автомобили.

Что до автомобилей, то региональные власти рекомендуют жителям по возможности избегать поездок на личном транспорте, тем более, если вы уже «переобули» его с зимней на летнюю резину.