Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московский регион в преддверии майских праздников накрыл мощный снегопад
Выпала месячная норма осадков. В твёрдом, что характерно, агрегатном состоянии.

Когда речь идёт о конце апреля—начале мая, то в центральном регионе России в это время обычно принято уже вовсю заниматься огородным хозяйством и потихоньку нежиться на солнышке. В этом году, который уже установил несколько рекордов, связанных со снегопадами, погодные аномалии продолжаются: со вчерашнего вечера московский регион начало заметать снегом, и к сегодняшнему утру, по данным синоптиков, в столице и Подмосковье выпала уже месячная норма осадков.

Источник изображения: ChatGPT.

В Гидрометцентре России прогнозируют, что обильные осадки в регионе сохранятся вплоть до конца сегодняшнего дня, и лишь в среду образовавшийся снежный покров начнёт потихоньку сходить.

До трёх часов ночи 28 апреля в московском регионе сохранится оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности, связанный с тем, что заметающий Москву и область снег — мокрый, и он налипает на линии электропередач, уже вызвав их обрыв в нескольких районах. Кроме того, снегопад сопровождается порывами ветра скоростью до 25 м/с, что может приводить к падению деревьев или шатких конструкций. Так что рядом с ними лучше не ходить и уж тем более не парковать рядом с ними автомобили.

Что до автомобилей, то региональные власти рекомендуют жителям по возможности избегать поездок на личном транспорте, тем более, если вы уже «переобули» его с зимней на летнюю резину.

#россия #москва #погода
Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
3

Сейчас обсуждают

JornoJovanni
09:56
Так, стоп. А с каких пор Минск является частью РФ? Васютин, ты живёшь в РБ, какие нахрен белые списки? У вас то всё работает
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
JornoJovanni
09:51
Шо там? Опять неразделённая любовь Данте к Виталику?
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
JornoJovanni
09:47
Кто вообще в здравом уме будет оформлять гп ради кала дьюти? Особенно после последней части. Сейчас анонсировали отличные проекты в гп, которые я очень жду, но буду покупать, ибо сейчас нет времени иг...
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
dimkahon
09:27
Этот тест нужен ради твоего всратого комментария)))
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Bernigan
09:21
Так тестов новых карт будто нет
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Docent
09:13
"Падение количества трудоспособного населения необходимо компенсировать увеличением эффективности труда." Может нужно просто платить нормально, тогда и люди на работу потянутся? А то у российских "биз...
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
Михаил Маркеев
08:47
А гидроксид натрия будут инопланетяне поставлять? На его производство нужна энергия, и похоже, если учесть всё, то выход будет отрицательный.
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
ИСКАНДЕР
08:40
В укропии вообще лета в 2026 году не обещают из-за сильных разнородных осадков. )))
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
Виталий Крюков
08:26
Минусы к чему относятся? к Телеге или МУксу? Или вообще ко всему? :-))))
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
ИСКАНДЕР
08:14
Тебе в твоей рабсии виднее какой у вас там свободный гейропеский Интернет! )))
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
