Частота таких пусков возрастает.

Сегодня ночью российское оборонное ведомство отрапортовало о запуске ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Ближе к полудню появилась информация о том, что спутники были выведены на орбиту и взяты под управление наземными средствами Космических войск ВКС России.

Уточняется, что со спутниками поддерживается устойчивая связь, а все они работают в штатном режиме. Что конкретно за спутники были запущены, не поясняется, но оно, в общем-то, и понятно.

Добавим, что осознание острой нехватки спутников военного назначения в России пришло в 2022 году в ходе известных событий. В 2023 году спутниковая группировка начала активно наращиваться, и вот, процесс продолжается и поныне. Причём, с возрастающей частотой: так, предыдущий запуск ракеты со спутниками в интересах МО РФ с «Плесецка» произошёл две недели назад.