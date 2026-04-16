В целом процесс идёт, и весьма стремительно.

События последних четырёх лет резко ускорили и ранее набиравший популярность процесс ухода глобальной экономики от использования доллара США в качестве валюты-посредника при внешнеторговых расчётах. Очень быстро выяснилось, что торговать в национальных валютах, особенно, когда есть ровный торговый баланс, гораздо лучше со всех точек зрения. И вот, как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ РФ, в феврале этого года доля рублёвых платежей во внешнеторговых расчётах России достигла нового рекорда — 60%.

Больше всего российская национальная валюта в ходу при торговле с африканскими странами: 82% всех транзакций с соответствующими государствами осуществляются в рублях. Азиатские страны платят рублями в 54% случаев, американские (видимо, преимущественно Южная Америка) — в 70%, ну и европейские — в 69,3% случаев.

Что до валют так называемых недружественных стран, а это в основном, как вы понимаете, доллары США и евро, то их доля в российских внешнеторговых платежах в феврале текущего года снизилась до 13,1%. Остальные расчёты приходятся на валюты дружественных государств. Преимущественно, естественно, речь идёт о юанях.

Занятно во всей этой истории то, что ускорение вышеупомянутому процессу придали именно западные страны, решившие превратить свои валюты в инструмент экономического давления на Россию, но не оценившие масштаба перемен в мировой торговле.