До идеального значения, обеспечивающего удовлетворение интересов импортёров и экспортёров, впрочем, ещё далеко.

К тому, что курс рубля к иностранным валютам может в течение длительного времени болтаться туда-сюда с амплитудой в рубль и даже больше, мы уже привыкли и даже не пытаемся обращать на это внимание. Другое дело, когда курс преодолевает новый психологический барьер в ту или иную сторону. На этот раз известия позитивные для всех, кто занимаются продажами импортных товаров: рубль укрепился к доллару, остающемуся при всех попытках убедить общество в обратном, главной резервной валютой на планете, до максимума с весны 2023 года.

Так, официальный курс ЦБ РФ на завтрашний день составил 75,23 рубля за 1 единицу вечнозелёной американской валюты. В последний раз он был крепче только в марте 2023 года. Относительно евро и юаня рубль, конечно, тоже укрепился, но уже без привязки к ранее упомянутому рекорду — он актуален только по отношению к доллару.

По мнению экспертов, основных факторов таких экономических показателей два. Во-первых, кризис на Ближнем Востоке, приведший к росту цен на нефть и, соответственно к увеличению долларовой выручки в России. А во-вторых, снижение импорта номинированных в долларах товаров: как из-за продолжающихся против России торгово-экономических ограничений, так и в целом из-за снижения в обществе спроса на оные.

До «золотой середины», которой аналитики считают курс, равный примерно 60—65 рублям за одного «Джорджа Вашингтона», ещё далеко, и вряд ли российская национальная валюта укрепится до таких значений, но в целом ситуация остаётся непредсказуемой, поэтому делать прогнозы на эту тему — занятие сомнительное.