Системы вывода основных параметров работы автомобиля на лобовое стекло, в быту называемых «проекцией», активно применяются в автопроме уже больше двадцати лет. Изначально это была особенность автомобилей премиум-класса, затем, как оно часто бывает с новыми технологиями, «проекция» постепенно становилась всё более доступной, и вот на сегодняшний день ею не удивить даже владельцев автомобилей бюджетного сегмента.

В перспективе такая система может появиться даже на автомобилях Lada. По крайней мере, о том, что «АвтоВАЗ» работает над соответствующей функцией, в комментарию изданию «Автоновости дня» сообщил руководитель тольяттинского предприятия по цифровым сервисам Артём Бахрах.

Как отметил Бахрах, на «АвтоВАЗе» работают в данном направлении, однако он пока не готов сказать, когда идея дойдёт до реализации и уж тем более до установки на серийные автомобили.

Стоит отметить, что сама по себе «проекция» — крайне полезная опция, которая позволяет следить за той же скоростью движения автомобиля, не опуская при этом взгляд на приборную панель. Обычно водители после эксплуатации автомобиля с проекционным экраном с неохотой возвращаются на автомобиль без оного.