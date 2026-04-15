События в мире Михаил Андреев
На автомобилях Lada может появиться система проекции параметров на лобовое стекло
Сейчас «проекцией» никого не удивишь уже даже в бюджетном сегменте. Но «АвтоВАЗ» традиционно отстаёт.

Системы вывода основных параметров работы автомобиля на лобовое стекло, в быту называемых «проекцией», активно применяются в автопроме уже больше двадцати лет. Изначально это была особенность автомобилей премиум-класса, затем, как оно часто бывает с новыми технологиями, «проекция» постепенно становилась всё более доступной, и вот на сегодняшний день ею не удивить даже владельцев автомобилей бюджетного сегмента.

Источник изображения: ChatGPT.

В перспективе такая система может появиться даже на автомобилях Lada. По крайней мере, о том, что «АвтоВАЗ» работает над соответствующей функцией, в комментарию изданию «Автоновости дня» сообщил руководитель тольяттинского предприятия по цифровым сервисам Артём Бахрах.

Как отметил Бахрах, на «АвтоВАЗе» работают в данном направлении, однако он пока не готов сказать, когда идея дойдёт до реализации и уж тем более до установки на серийные автомобили.

Стоит отметить, что сама по себе «проекция» — крайне полезная опция, которая позволяет следить за той же скоростью движения автомобиля, не опуская при этом взгляд на приборную панель. Обычно водители после эксплуатации автомобиля с проекционным экраном с неохотой возвращаются на автомобиль без оного.

#россия #технологии #экономика #техника #автомобили #промышленность #транспорт #наука #«автоваз»
Популярные статьи

«Охотники за разумом», «Пульс», «Зеркала»: обзор не особо известных, но хороших фильмов
1
«Острые козырьки: Бессмертный человек», «Мститель», «Вскрытие демона» — краткий обзор фильмов
+
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
77
В России банки и операторов связи вскоре обяжут возвращать деньги жертвам мошенников
22
Топ-7 брутальных корейских дорам 18+ для поднятия тестостерона
4
Мотивация и стремление вперёд в России царской эпохи на примере жизни Николая Кобелькова
30
Как Xbox Game Pass загнал консоли Microsoft в экономический тупик
6
Тестирование и выпуск ChimbaBenchXPL Alpha-3 для Windows и Linux
1

Сейчас обсуждают

Viverna
18:41
куртка совсем очумела
RTX 5070 12 ГБ Laptop появилась в спецификациях одного из новых ноутбуков MSI
Алисия Степс
18:38
Ну-ка товарищи кремлеботы с вагоном дизлайков налетайте! Пишите из методички как хорошо без интернета и VPN-враг государя
«Известия»: Блокировки изменили поведение российских пользователей в интернете
Китя.
18:25
Забил кинцом 4Тб остался еще 12Тб. Он скука бездонный. Завидуйте мне я аж кайфую.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Китя.
17:51
Мне с колокольни и вообще по уху.
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Bamboliny
17:31
У меня дома тоже комп есть, состоящий из пружинок и дисков - арифмометр называется. Совершенно не боится холода, жары и радиации. Я его ставил в холодильник, в духовку, облучал перед телевизором с эле...
Американские учёные построили работающий без электричества компьютер из пружин
Vasya Zelepopov
17:23
Это значит что любой перевод будет сопровождаться проблемами для всех. Но перевод все равно ДОБРОВОЛЬНЫЙ, а значит банк за это не отвечает.
В России банки и операторов связи вскоре обяжут возвращать деньги жертвам мошенников
linux4ever
17:05
Я запутался, их снимают с производства или нет?
OnePlus показала дизайн Ace 6 Ultra с огромной неоновой надписью на задней панели
hohloeb
15:57
Майдауны только таким и питаются, ещё один секрет их зомбированности раскрыт.
В Чернобыле годами незаконно выращивали пшеницу и кукурузу
hohloeb
15:49
Какел, почему не в окопе? В какой землянке от тцк прячешься?
В России могут смягчить ограничения на работу Telegram и уменьшить давление на интернет
E. S.
15:49
У меня дома есть комп из пружин. Помогает ходить в интернет и даже вести "форумные войны". Он лекго вычисляет геометрические формы. Например, форму моего тела он легко вычисляет и повторяет. Мой дива...
Американские учёные построили работающий без электричества компьютер из пружин
